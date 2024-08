Pisa-Spezia, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 16 AGOSTO – Dopo il roboante successo nella prima gara ufficiale della stagione, con lo 0-3 esterno rifilato al Frosinone, il Pisa di Filippo Inzaghi è pronto a dare il via al proprio campionato. Si aprono le porte della Cetilar Arena per la prima giornata della Serie BKT 2024/2025, con i nerazzurri impegnati subito nella sfida contro i rivali dello Spezia, allenati dall’amatissimo ex Luca D’Angelo. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni relative alla partita. PROBABILI FORMAZIONI - Per la prima partita, Inzaghi con molta probabilità riproporrà il 3-4-2-1 utilizzato già in Coppa Italia, probabilmente con lo stesso undici. Possibil PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti. Allenatore: Inzaghi. SPEZIA (3-4-2-1): Sarr; Bertola, Mateju, Wisnieski; Aurelio, S.Esposito, Bandinelli, Vignali; Candelari, Falcinelli; Soleri. Allenatore: D’Angelo. Arbitro. Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo. Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. 4° Ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo. Var: Davide Ghersini di Genova Avar: Daniele Minelli di Varese. DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita della Cetilar Arena avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 20:30. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero