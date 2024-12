Pisa-Sassuolo: al via la vendita dei biglietti!

La partita di cartello della stagione dell’intera Serie B è ormai alle porte. E la cornice non deve essere da meno. Per la Pisa-Sassuolo (seconda contro prima in classifica), valida per la diciannovesima giornata di Serie B e in programma il 26 dicembre alle ore 12:30, sono state rese note le informazioni relative ai biglietti.

La vendita libera dei biglietti è attiva dalle ore 15:30 di mercoledì 18 dicembre. Questi sono acquistabili sia online sul circuito TicketOne, che nei punti vendita attivi, quali il Pisa Store in Borgo Largo, il Solo Pisa in via Piave e il Tifo Pisa a Fornacette. Sarà, come sempre, attivo il servizio TickeTag,

Per il settore ospiti sarà possibile acquistare i biglietti soltanto ai residenti in Emilia-Romagna. Attiva la promo Under-14, ai quali la società ha riservato 500 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Pisa Sporting Club.

In seguito, il prezzo dei biglietti, come riportato dal sito del club:

Curva Nord Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.) Curva Sud Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.) Gradinata Premium Intero. 35.00 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.) Gradinata Laterale Intero. 31.50 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.) Tribuna Inferiore Intero. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.) Tribuna Superiore Intero. 75.00 euro (+ 7 euro d.p.) Under 14. 13.00 euro (+ 2 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.) – La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. – La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010"