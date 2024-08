Pisa-Palermo, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 22 AGOSTO – Dopo il pareggio in rimonta contro lo Spezia all’esordio in campionato, il Pisa di Filippo Inzaghi è pronto alla seconda partita consecutiva alla Cetilar Arena in Serie BKT. I nerazzurri saranno impegnati contro il Palermo di Alessio Dionisi, sconfitto all’esordio dal Brescia. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni relative alla partita. PROBABILI FORMAZIONI - Per la prima partita, Inzaghi con molta probabilità riproporrà il 3-4-2-1 utilizzato già alla prima giornata di Serie B, con l’eccezione di Giovanni Bonfanti al posto di Calabresi in difesa. PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Touré, Marin, Jevsenak, Beruatto; Moreo, Tramoni; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi. PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Blin (Saric), Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Dionisi ARBITRO - Andrea Colombo della sezione di Como. La squadra arbitrale sarà completata da Marco Trinchieri di Milano e Khald Bahri di Sassari. Al Var ci sarà Giacomo Camplone di Pescara coadiuvato da Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita della Cetilar Arena avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 20:30. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero