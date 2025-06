Pisa, Gilardino è il nuovo allenatore: adesso è ufficiale. Contratto fino al 2027

PISA. 26 GIUGNO 2025 – Adesso è ufficiale. La notizia era nota da tempo, l’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato: “La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Gilardino. Il nuovo Tecnico del Pisa Sporting Club ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno”. Per Gilardino si tratta della seconda esperienza in panchina in Serie A, dopo le cinquanta presenze con il Genoa. In carriera, si è seduto anche sulle panchine di Rezzano, Pro Vercelli e Siena. La notizia giunge all’indomani dell’arrivo in sede da parte del neo-allenatore nel quale ha firmato il proprio contratto. Nei prossimi giorni è attesa la comunicazione ufficiale per quanto riguarda la composizione dello staff, oltre alla data della presentazione ufficiale alla stampa. Ma adeso possiamo dirlo con certezza: Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa.