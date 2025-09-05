Pisa, fermato al parcheggio con auto rubata e grimaldelli: arrestato 41enne

Pisa, 5 settembre 2025 - Nel tardo pomeriggio del 31 agosto i carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un 41enne con l’accusa di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e violazione delle misure di prevenzione. L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava furti ai danni di turisti. I militari sono intervenuti al parcheggio “scambiatore”, dove hanno individuato il sospettato. Durante i controlli è emerso che l’auto utilizzata dall’uomo era stata rubata. La perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire e sequestrare chiavi alterate e grimaldelli. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale cittadina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.