Pisa, due poliziotti in pensione sventano furto: arrestato 26enne pregiudicato

Pisa, 31 agosto 2024 - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 26 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio, per aver derubato con violenza un'anziana signora, strappandole una catena d'oro dal collo. L'episodio è avvenuto nei pressi della Stazione di Pisa, dove l'uomo ha agito con rapidità, causando alla vittima una vistosa escoriazione.

Il ladro è stato immediatamente inseguito da due ex poliziotti, i quali, fortunatamente, si trovavano nei pressi e hanno prontamente allertato una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Pisa. La fuga del malfattore è durata poco: è stato raggiunto e immobilizzato dagli agenti in servizio. Nel corso della perquisizione, la Polizia ha rinvenuto ulteriori monili in oro, danneggiati, e un documento che potrebbe appartenere a un'altra vittima. Sono in corso le verifiche per identificare i legittimi proprietari degli oggetti. L'uomo, già destinatario di un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, è stato arrestato con le accuse di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e inottemperanza all'ordine del Questore. È stato trasferito presso la Casa Circondariale Don Bosco, in attesa della convalida dell'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria.