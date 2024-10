Pisa-Cesena, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 4 OTTOBRE - La prima sconfitta in campionato contro la Juve Stabia deve essere messa alle spalle, il Pisa è chiamato a rialzarsi e mantenere il primato nella prossima sosta. Per farlo, dovranno battere alla Cetilar Arena. Il Cesena è una delle squadre più in forma del momento: dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, i romagnoli hanno battuto in casa per 4-2 il Mantova nell’ultimo turno di campionato. L’obiettivo degli avversari è quello di bissare il successo di dieci giorni fa e avvicinare le vette della classifica del campionato. Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming, oltre che in radio? In seguito, tutte le informazioni.

PROBABILI FORMAZIONI – Inzaghi, in vista di una delle partite probabilmente più difficili della stagione, non avrà ancora a disposizione la sua stella: Matteo Tramoni. Il numero 11, come Mlakar, saranno tenuti a riposo per recuperarli a pieno dopo la sosta. Squalificato Vignato. Coperta cortissima in attacco, con Arena che dovrebbe finalmente trovare spazio dal primo minuto in campionato.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Piccinini, Marin, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Arena; N.Bonfanti. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Donnarumma; Antonucci; Kargbo, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO – Per Pisa-Cesena, il designatore Rocchi ha scelto come arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza. A completare la squadra arbitrale ci saranno Fabiano Preti della sezione di Mantova e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna come guardalinee. Il quarto assistente sarà Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo. Per quanto riguarda il var, l’addetto sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, mentre come assistente ci sarà Rodolfo di Vuolo di Castellammare di Stabia. Tre i precedenti di Tremolada con il Pisa: la vittoria per 2-0 sul Gozzano nel 2018-19, il pareggio per 1-1 contro il Pordenone e la sconfitta per 3-1 sul campo del Brescia nella scorsa stagione. DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita della Cetilar Arena avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 15:00. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire.