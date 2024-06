Picchia la moglie e la figlia perché indossa i leggings, interviene la polizia

Pisa, 12 giugno 2024 - Un drammatico episodio di violenza domestica ha avuto luogo domenica 9 giugno, intorno alle ore 15, quando una volante della questura di Pisa è intervenuta a seguito di una richiesta d'intervento in zona Cisanello. La segnalazione, giunta in sala operativa, proveniva da una donna che denunciava di essere stata picchiata insieme alla figlia minore dal marito. L'uomo, di nazionalità egiziana, era in preda ai fumi dell'alcool e aveva chiuso a chiave la serratura della porta di casa, colpendo con schiaffi la moglie e la figlia. Secondo le dichiarazioni delle vittime, la violenza è scaturita dopo che l'uomo ha scoperto che la moglie non lo aveva avvisato di una passeggiata insieme alla figlia. Inoltre, l'uomo aveva rimproverato la figlia per l'abbigliamento, ritenendo i suoi leggings inappropriati. Intervenuti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente collocato la donna e la figlia in una struttura protetta, assicurando loro la necessaria protezione. Contestualmente, l'uomo è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, il Questore di Pisa ha emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica nei confronti dell'uomo, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di misure rigorose per prevenire ulteriori episodi di violenza.