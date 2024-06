Matteo Cecchelli condanna le intimidazioni durante la campagna elettorale

San Giuliano Terme, 4 giugno 2024 - “Esprimo la mia solidarietà a tutte quelle persone che in questi giorni stanno facendo democraticamente campagna elettorale nei loro comuni ed hanno subito atti di intimidazione. Prima di tutto il rispetto”. A dirlo è il candidato a sindaco di San Giuliano Terme del centrosinistra Matteo Cecchelli che ieri ha incontrato Matteo Chimenti candidato al Consiglio Comunale della lista di Forza Italia vittima di un inseguimento in auto la notte scorsa mentre stava attaccando dei manifesti elettorali. Un forte “No alle intimidazione” con un post su Facebook, Cecchelli racconta di aver ascoltato il racconto di Chimenti e come le forze dell'ordine stiano facendo le dovute indagini, “spero che sia fatta luce sulla brutta vicenda – ha scritto il candidato dem -. Durante le campagne elettorali capitano purtroppo questi brutti episodi: manifesti strappati, offese per strada o ai gazebo, intimidazioni”. Anche lui stesso racconta di aver subito un episodio di aggressione mercoledì scorso quando un manifestate “cercando lo scontro con il sottoscritto è stato portato via dalla Digos”.

L’episodio. Venerdì notte 31 maggio a Pappiana durante una sessione di affissione di manifesti elettorali, i militanti di Forza Italia inclusi il capolista Matteo Chimenti, hanno vissuto momenti di tensione e paura. Lo stesso Chimenti ha notato una macchina sospetta e ripartito con la propria auto, ha visto che, una volta riconosciuto, gli occupanti del veicolo hanno iniziato a seguirlo in modo intimidatorio. Nonostante i tentativi di seminare l'auto, ha raccontato Chimenti, questa ha continuato a seguirlo da vicino, mettendo a rischio la sicurezza degli occupanti delle due auto e degli altri utenti della strada. Solo grazie all'intervento delle forze dell’ordine i seguaci hanno desistito e si sono allontanati.

“Sono episodi che non dovrebbero succedere – ha commentato Cecchelli che ha pubblicato una foto abbracciato al forzista Chimenti -, la politica ha il dovere di mantenere i toni bassi e non fomentare lo scontro, perché rischia che qualcuno si senta in diritto di compiere questi atti”.