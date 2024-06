La classe III N trionfa alla Coppa Dini 2024

Pisa, 15 giungo 2024 - Con la fine dell’anno scolastico si è concluso anche il torneo di calcio a 5 “Urban DINI”, organizzato dai rappresentanti di istituto dell’omonimo liceo scientifico pisano, che ha visto sfidarsi le squadre composte da alunni delle varie classi. Nella finale del 10 giugno u.s., disputata dopo il suono dell’ultima campanella, la classe 3°N (unico fuori quota il portiere Perretti, 5°D) ha trionfato con un netto 5-1 sulla sfidante 4°C. Croce è stato il goleador della giornata segnando una doppietta, seguito da Bernacchi e D’Amico che hanno centrato la porta avversaria con un gol ciascuno. Il quinto gol, firmato da Antoni, ha suggellato una vittoria meritatissima. Superlativa anche la difesa con gli straordinari Perretti, estremo difensore, Savallo e Bernacchi sull’ultima linea che gli avversari sono riusciti a oltrepassare con difficoltà. Ottimi gli interventi di Pagano a centrocampo. Nonostante la preparazione della 4°C, finalista di tutto rispetto, la partita è stata dominata dalla 3°N, che ha messo in mostra un gioco brillante e una grande determinazione, conquistando così il titolo di campioni della “Coppa Dini 2024”. E possiamo davvero dire che sia stata una vittoria della classe 3°N quella conquistata dalla squadra di Mister Costa, sotto la presidenza di Lorenzini, sostenuta a bordo campo dai cori dell’incessante tifoseria dei compagni di classe, presenti per tutte le sfide del torneo, fino ad arrivare all’agognata finale, diventando a pieno titolo il 6° giocatore in campo. Complimenti anche alla 4°C che, pur segnando in questa occasione solo il gol della bandiera, si è conquistata un secondo posto meritato nel torneo.