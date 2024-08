Frosinone-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Pisa, 12 agosto 2024 - Siamo giunti al tanto atteso giorno dell'esordio in partite ufficiali del Pisa di Filippo Inzaghi. Così come accaduto la scorsa stagione, i nerazzurri giocheranno la loro prima partita al "Benito Stirpe" di Frosinone, nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni relative alla partita. PROBABILI FORMAZIONI - Per la sua prima partita, Inzaghi con quasi ogni certezza riproporrà il 3-4-2-1 provato e riprovato nel corso del pre-campionato. Tra i volti nuovi, dovrebbe scendere in campo Semper in porta dal primo minuto. Possibili minuti in campo per Jevsenak e Angori nella ripresa.

FROSINONE (4-4-2): Cerofolini; Oyono J., Monterisi, Cittadini, Marchizza; Ghedjemis, Gelli, Cichella, Kvernadze; Distefano, Cuni. Allenatore: Vivarini. PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti. Allenatore: Inzaghi. Arbitro. Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1. Assistenti:Mario Vigile di Cosenza, Trasciatti di Foligno. 4° Ufficiale.Grasso di Ariano Irpino. Var. Baroni di Firenze. Avar. Mazzoleni di Bergamo DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita del "Benito Stirpe" avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in chiaro, sul canale Mediaset 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero