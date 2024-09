Fermato in bici con un’ascia, denunciato uomo irregolare a Pisa

Pisa, 9 settembre 2024 - Fermato con un’ascia, denunciato dai carabinieri. I militari della Compagnia di Pisa hanno deferito in stato di libertà un uomo per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Durante un controllo nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo in bicicletta a Pisa, trovato in possesso di un’ascia lunga 34 cm. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l'uomo era irregolare sul territorio italiano. L’arma è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato e rimesso in libertà.