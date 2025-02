Droga: sorpreso con 250 grammi di hashish, arrestato 20enne a Vecchiano

Vecchiano, 7 febbraio 2025 - Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri a Vecchiano (Pisa) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, residente in paese, è stato fermato nella notte dai militari della stazione di Migliarino Pisano mentre si trovava in piazza con un gruppo di ragazzi nella notte di giovedì 6 febbraio. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di quattro panetti di hashish, per un totale di circa 100 grammi, e di 100 euro in contanti. Successivamente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione del ventenne, dove sono stati rinvenuti altri nove panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 215 grammi, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Pisa. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.