Volontari in rivolta: "Ore bloccati in fila. I servizi sono a rischio"

di Enrico Mattia Del PuntaPISANon si placa il caos al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Dopo la giornata di martedì, che aveva visto 130 pazienti in barella nei corridoi in attesa di essere visitati e altri 50 in attesa di un posto letto, la situazione, secondo quanto appreso, non è migliorata nemmeno in serata e neppure ieri. Alcuni pazienti sarebbero stati trasferiti nei reparti, ma lasciati comunque in barella nei corridoi. Da quanto riportato, almeno quattro pazienti sarebbero stati collocati nei corridoi di traumatologia e medicina.

Un vero e proprio caos, denunciato con forza anche dalle associazioni di volontariato. Nella notte tra martedì e ieri, le ambulanze sono rimaste bloccate per ore nella camera calda, con tempi di attesa fino a due ore prima di poter consegnare i pazienti.

"Noi siamo sempre disponibili. Ma, quando interveniamo su un’emergenza in codice giallo – spiega il presidente delle Misericordie della provincia di Pisa, Maurizio Novi – siamo costretti a rischiare sulla strada per arrivare velocemente. Che senso ha, se poi restiamo in attesa anche due ore e mezzo fuori dal pronto soccorso?".

Novi sottolinea anche il problema legato alla ‘camera calda’, dove le ambulanze devono restare spente, costringendo i pazienti a subire temperature rigide. "Questo significa – spiega – che i pazienti affrontano il freddo. Abbiamo partecipato a un tavolo di confronto, ma da metà dicembre non abbiamo più avuto riscontri. Per agevolare le dimissioni serali, come richiesto dall’azienda ospedaliera, abbiamo riorganizzato i turni e predisposto un’ambulanza dedicata per svuotare il pronto soccorso. Tuttavia, il vero problema non sono le dimissioni serali, che si limitano a due casi per notte, come abbiamo più volte ribadito. La questione è che non possiamo continuare in questo modo: non siamo più in emergenza Covid".

Le associazioni intervengono, descrivendo la situazione come "critica" e sollevando gravi questioni di responsabilità. "Mandiamo volontari che si trovano a gestire pazienti in attesa per ore – spiega Marco Lo Cicero, direttore della Pubblica Assistenza –. Sebbene siano formati, questi volontari non sono personale sanitario, ma soccorritori. Non possiamo reggere questa situazione ancora a lungo". Il rischio, denunciano, è che il volontariato stesso ne risenta. "I volontari sono esasperati – prosegue Lo Cicero –. Oltre alle questioni umane, ci sono problemi di logistica e di tempo. Alcuni devono poi andare a lavorare o occuparsi della famiglia. Questa mancanza di collaborazione rende tutto insostenibile".

Sulla stessa linea Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza, che avverte: "I volontari sono sul piede di guerra. Non vogliono più intervenire in queste condizioni e, se dobbiamo affidarci solo ai dipendenti, rischiamo di fermare il servizio. Il problema è che, se un turno finisce alle 20, i volontari non possono restare bloccati fino alle 22,30. Non si tratta di un problema straordinario, ma ordinario. È fondamentale prendere coscienza della gravità della situazione e agire. Se i volontari smettono di collaborare, tutto si ferma". I tavoli di confronto con l’azienda, secondo le associazioni, hanno prodotto risultati minimi. "Abbiamo bisogno – conclude Lo Cicero – di soluzioni concrete, come una stanza dedicata nell’ospedale con personale infermieristico, dove poter lasciare i pazienti".