Visite e certificati. La guida per orientarsi

Lo sport e i giovanissimi. Un binomio fondamentale, nella crescita, nella formazione, nel benessere dei bambini. Ma, per praticare attività sportiva, si devono seguire delle regole, proprio per la tutela della salute dei bambini e per la prevenzione nei giovanissimi. All’Asl Toscana Nord Ovest, abbiamo chiesto le linee guida su come far fare attività ai figli e che cosa si deve fare per essere in linea con le richieste di legge. Ecco quello che c’è da sapere sull’argomento: orari, certificati e visite.

La medicina dello sport di Pisa esercita su due ambulatori: a Pisa in Galleria Gerace, primo piano, al Dipartimento prevenzione, e a Pontedera, in via Mattei 2 (palazzo blu, piano terra).

Il servizio fornisce due tipo di certificati: agonistici e non agonistici.

Partiamo dalle certificazioni agonistiche. Per i minorenni le visite agonistiche negli ambulatori Asl sono gratuite. Poiché l’agonismo inizia a età diverse per i vari tipi di sport, le società sportive, che conoscono le età minime per accedere allo sport agonistico, rilasciano ai propri tesserati una richiesta di visita con i dati dell’atleta, il tipo di sport, il timbro e la firma del presidente della società. Con tale richiesta è possibile richiedere la prenotare della visita.

Alla visita occorre presentarsi con documento di identità, referto esame urine, libretto sportivo (in caso di rinnovo o fototessera in caso di prima visita), libretto vaccinale (l’atleta deve essere in regola con il calendario vaccinazioni antitetanica) e delega scritta con copia del documento del genitore se l’atleta si presenta senza genitori.

Certificazioni non agonistiche. Le certificazioni non agonistiche sono a pagamento, anche negli ambulatori ASL. Anche in questo caso, per i minorenni serve la richiesta da parte delle società sportive.

Per prenotare una visita occorre recarsi agli sportelli Cup o telefonare al Cup aziendale, al numero 0585 498498 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; sabato dalle 8 alle 13).

Il servizio Cup "è attivo per prenotare o modificare appuntamenti di visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale (no prelievi) disdire un appuntamento prenotare una visita di medicina sportiva avere informazioni sullo stato della pratica di richiesta di ausili e protesi (no consegne, ritiri, o riparazioni)".

L’elenco degli ambulatori privati accreditati per la medicina della sport è disponibile a questo link

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345896/accreditati+medicina+dello+sport+al+31_12_2020.pdf/d3d58265-36b2-8585-f2ea-e43f09832e45?t=1613744511468.