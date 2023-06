Visita del comandante interregionale "Podgora" ai Carabinieri di Pisa

Pisa, 20 giugno 2023 - Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, ha fatto visita al Comando Provinciale di Pisa. Dopo il saluto di benvenuto del Comandante Provinciale di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, il Generale Bernardini ha ricevuto una rappresentanza dei Carabinieri provenienti dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale, dei membri del CO.BA.R. e dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa, sottolineando l’importanza e la forza del legame tra questi ed i Carabinieri in servizio e riconoscendo il quotidiano impegno dell’Arma nella provincia pisana, confortato dagli ottimi risultati sul piano operativo e supportato dalla fiducia che i cittadini ripongono nell’Arma e che, più in generale, anima profondamente i Carabinieri nel loro agire costante. ALTO UFFICIALE - Nel corso della mattinata, l’Alto Ufficiale si è poi dedicato alle visite istituzionali, incontrando il Procuratore della Repubblica f.f., Giovanni Porpora, il Presidente del Tribunale f.f., Beatrice Dani, il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, il Sindaco del Capoluogo, Michele Conti e l’Arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. Successivamente, l’Ufficiale Generale si è recato in visita presso la Compagnia di Volterra (PI) e la Stazione di Peccioli (PI), salutando i militari effettivi a ciascun reparto, a cui ha espresso il proprio sentito apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza con cui ogni giorno si fanno garanti dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia nelle cittadine più popolose, sia nei centri più piccoli ed isolati della Provincia. M.B.