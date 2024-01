Picchia la moglie davanti ai figli minori e devasta l’appartamento, arrestato

Bientina (Pisa), 24 gennaio 2024 – Ha aggredito la moglie davanti ai due figli minori, distrutto gli arredi del suo appartamento e anche offeso aggredito i carabinieri intervenuti. E’ successo a Bientina , dove i militari del Radiomobile di Pontedera, nelle prime ore della notte, sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna per una lite in famiglia.

L’uomo, un 36enne albanese in stato di ebbrezza, ha prima offeso i carabinieri e poi ha cercato di impedire loro l’accesso nell’abitazione. I militari sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza, accertando che l’uomo aveva, poco prima, aggredito la moglie davanti ai due figli minorenni, tra l’altro distruggendo gli arredi presenti nell’appartamento.

La donna è stata portata al pronto soccorso di Pontedera e ha sporto denuncia nei confronti del coniuge, arrestato in flagranza per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti nei confronti della moglie. Adesso è in carcere al Don Bosco di Pisa.