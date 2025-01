Villetta distrutta nel rogo a Marina. Raccolta fondi per aiutare la famiglia

Mura annerite e tanta tristezza. Non resta altro di quella casa, il sogno di una vita. Ai marinesi, e non solo, passando per via Scoglio della Meloria, si stringe il cuore per il rogo che ha distrutto la villetta il 24 dicembre. Dal buio alla solidarietà, dopo pochi giorni è partita una raccolta fondi.

Un attimo e la poltrona prende fuoco. È la sera della vigilia di Natale e la signora Beatrice riceve una telefonata. Torna in salotto, il caminetto è acceso e le fiamme stanno già avvolgendo l’arredo. Lei prova a spegnere tutto con l’acqua ma c’è già fumo. Con il marito Bill riesce a uscire appena in tempo. Dentro, nascosta per la paura, resta Candy, la cagnolina che vive da sette anni con la famiglia Snyder. La chiamano, urlano, non risponde perché già svenuta. Il fuoco si prende tutto.

"Sì è rintanata sotto il letto per lo spavento", racconta la figlia Cristina. Quella che è una compagna, un’amica e il cane guida per il papà cieco muore purtroppo nell’incendio. "Un animale dolcissimo", spiega Cristina. Sono tutti ancora scossi. "I miei genitori stanno bene fisicamente ma sono molto addolorati per Candy".

Passano pochi giorni e Marina reagisce. Da un’amica nasce l’idea: una raccolta fondi per aiutare i signori Snyder. Un gesto per far vedere che non sono soli e per cercare di aiutarli a ricostruire il loro sogno. “Vogliamo dare solo una mano a questi amici in difficoltà”, commenta Daniela Merighi. Per poter sostenere i signori Snyder, l’iban è: IT64F0310414001000000400438, intestataria Cristina Monica Snyder; oppure Paypal @cbb2424.

I vigili del fuoco lavorano tutta la notte con più squadre, diversi uomini e mezzi anche da fuori provincia per spegnere l’incendio, la villetta è inagibile. L’intervento prosegue fino al mattino. Beatrice e Bill si trasferiscino, ma c’è tanto dolore per la cagnolina e per la casa che era da sempre il loro obiettivo. Tanti i marinesi che hanno già aderito all’appello rilanciato anche da Virginia Mancini: "Fa male vedere quei muri neri e nessuno più all’interno, aiutiamo questa famiglia".