Video choc sulle chat Sesso in pieno centro

Un video che, nel giro di poche ore, ritrae due giovani che fanno sesso in pieno centro e in pieno giorno. Un video di cui La Nazione è in possesso, ma che ha deciso di non divulgare nel rispetto dei suoi lettori.

Nelle immagini si vedono due giovani ai Bagni di Nerone. Qualcuno riprende e divulga il filmato che, in poche ore, diventa virale. Sono due turisti?

"Un degrado – accusa qualcuno – Possibile che accadano queste scene in pieno giorno? Quello è un monumento tra l’altro molto visitato. In quel momento sarebbero potuti passare bambini".

Ma c’è anche un’altra foto rimbalzata sui social. E’ di un giovane che urina in pieno giorno alla Porta di San Ranierino.

Immagini che sono state diffuse e viste da molte persone e commentate. Con pensieri vari. "Come è possibile che ci sia una tale mancanza di rispetto delle bellezze di Pisa? Di quale turismo parliamo?".