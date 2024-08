Vicopisano, appello alla cura degli animali, in particolare nel periodo estivo

Pisa, 9 agosto 2024 - In estate è ancora più importante prendersi cura degli animali, non solo di quelli che vivono in casa, con le famiglie. L'Amministrazione Comunale di Vicopisano vive questa realtà ogni giorno, adoperandosi in ogni modo anche per gli animali che sono stati, purtroppo, abbandonati o comunque non hanno chi li assiste, che sono feriti o ammalati, che hanno difficoltà a fidarsi di nuovo, che hanno subito traumi che rendono loro difficile riprendere una vita normale ecc. Le situazioni sono molteplici e diverse. Tutto questo è stato anche codificato e messo nero su bianco. "L'Amministrazione - dice la Vicesindaca Fabiola Franchi - sempre molto attenta, in continuità con le precedenti, alla tutela degli animali ha redatto e pubblicato, alla fine dello scorso anno, un nuovo regolamento proprio con questo obiettivo, la prima versione risaliva al 2008. Abbiamo aggiornato e rivisto il primo regolamento per favorire, prima di tutto, il rispetto verso tutti gli esseri viventi, soprattutto la cura e l'attenzione verso quelli più fragili, in collaborazione con l'ufficio che ha questa mansione e che la svolge con cuore e competenza, che ha sede al primo piano, nell'ufficio anagrafe, la cui responsabile è Ombretta Annecchino che ringraziamo tanto per tutto quello che fa e come." "Oltre a rinnovare, con forza e determinazione, l'appello a non abbandonare gli animali - continua la Vicesindaca - un gesto che può rappresentare una vera condanna a morte per loro, bisogna stare attenti al calore. il caldo eccessivo può, infatti, rappresentare un problema serio soprattutto se si tratta di cuccioli, di soggetti anziani o con da patologie croniche. E’ necessario non lasciare gli animali in auto, anche se all'ombra e con i finestrini abbassati, assicurarsi che abbiano sempre a disposizione acqua fresca, evitare di portarli fuori nelle ore più calde per scongiurare i colpi di calore che, senza un intervento del veterinario, possono portarli a morte." "La nuova edizione del regolamento per la tutela degli animali, disponibile sul nostro sito e in veste cartacea in Comune e in Biblioteca - aggiunge Franchi - stabilisce più chiaramente i valori etici e culturali da applicare per garantire, sempre, la salute e la protezione degli animali. E ribadiamo che condanniamo, fermamente, ogni atto di crudeltà contro gli animali, i loro maltrattamenti, il loro abbandono, lo ripeto!, e ogni forma di violenza fisica e psicologica perpetrata nei loro confronti. Abbiamo accolto con grande favore, ci tengo a nome dell'Amministrazione a sottolinearlo ancora, l'atto con cui la Regione Toscana, rinnovando il proprio regolamento poco dopo il nostro, ha assolutamente vietato di tenere i cani a catena con mezzi di contenimento similari. Una barbarie che abbiamo sempre contrastato in ogni modo e continueremo a farlo nel caso qualcuno, specialmente con il caldo e nel periodo di rischio incendi, non applichi la legge e continui con questi gesti disumani." La copertina del regolamento di tutela degli animali aggiornato è stata dipinta, gratuitamente, dall'artista di Vicopisano, Daria Palotti, proprio per valorizzare l'importanza di questo testo.