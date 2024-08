Vico si prepara alla Festa Medievale. Cena a tema, è già tutto esaurito

Tutto pronto per la XXVI edizione della Festa Medievale di Vicopisano si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.Inaugurata nel 1996, la Festa Medievale di Vicopisano con spettacoli di strada, cena medievale, cambio monete, taverne e mercato offre una ricostruzione fedele dell’ambiente medievale tra le splendide strade del centro storico di Vicopisano. Lungo le strade del borgo e negli angoli più caratteristici che conducono alla sommità del colle su cui sorge Vicopisano dominato dalla possente Rocca del Brunelleschi, opera del celebre architetto fiorentino datata a fine XV secolo, sono dislocate ‘taverne’ dove i tavernieri offrono pasti frugali, in linea con il periodo, e ‘vino rubro’ a volontà. Sulla piazzetta antistante il trecentesco Palazzo Pretorio, si tiene la celebre cena medievale durante la quale vengono servite pietanze cucinate secondo criteri e ricette dell’epoca nonché consumate seguendo il “galateo” del periodo.La Festa Medievale di Vicopisano deve il suo successo al connubio tra il centro storico del borgo, intatto, e l’attenta ricostruzione dell’ambiente medievale messa in atto dai partecipanti. Gruppi storici, accampamenti medievali, musici itineranti e spettacoli teatrali a tema sono calati in un contesto architettonico di rara bellezza, rendendo ancora più suggestiva la partecipazione a questa Festa.

Sotto la Rocca del Brunelleschi, nella piazza antistante a Palazzo Pretorio si terrà sia sabato che domenica alle 20.30, la cena medievale con menù a base di ricette medievali e piatti da consumare seguendo il “galateo” del Duecento, non utilizzando le posate e con un ordine di portata particolare. Anche quest’anno i commensali saranno allietati da spettacoli in un crescendo di emozioni e incantamento. Info, programma completo e prenotazione per la cena medievale su https://www.festamedievalevicopisano.it/ @mail: [email protected] Tel.: +39 050 796581 - +39 348 5110315. Per la Cena Medievale sabato 31 agosto è già tutto esaurito, posti ancora disponibili domenica 1 settembre. Per prenotare telefonare al 3485110315.