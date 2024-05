"Viaggi al centro della terra": foto dalle grotte in mostra grazie al gruppo speleologico del Cai

"’Cosa ci trovate? E’ la domanda più frequente che viene fatta a noi speleologi quando raccontiamo della nostra passione agli altri. E rispondere a questa domanda a parole non è semplice, ma per fortuna, grazie alla fotografia, possiamo portare una testimonianza tangibile di ciò che si cela dentro le montagne’". Sandra Bassilichi del Gruppo Speleologico Cai di Pisa, fondato nel 1926 da Rodolfo Giannotti, introduce così la mostra allestita da ieri nell’atrio di Palazzo Gambacorti che espone le foto scattate in alcune grotte dei Monti Pisani e che, grazie alla disponibilità del Comune e in collaborazione con la Federazione Speleologica Toscana e Speleofotocontest, offre al pubblico immagini provenienti sia dal nostro territorio che dal resto del mondo. Il titolo della mostra "Viaggi al centro della terra – istantanee di mondi sotterranei" racconta cavità scavate nei millenni dall’acqua, che nel suo percorso ha creato concrezioni dalle forme più disparate, a volte colorate e un mondo, dove possiamo trovare anche esseri viventi, tra i quali insetti e pipistrelli. Ogni grotta, piccola o grande che sia, è un mondo a parte e per uno speleologo è sempre un viaggio, anche se dura un giorno soltanto. La speleofotografia è utile anche in ambito scientifico: la Federazione Spelologica Toscana, con la collaborazione dei Gruppi grotte toscani, svolge attività di ricerca finalizzata alla salvaguardia degli ambienti carsici regionali e coordina e incentiva la ricerca scientifica dei vari aspetti inerenti alla speleologia (dalla biospeleologia allo studio delle acque in aree carsiche, alla geomorfologia.), cura e gestisce il catasto delle grotte toscane e la divulgazione editoriale. Per tutto ciò la documentazione fotografica è spesso fondamentale. Fare foto in grotta è anche una forma d’arte: "Ecco perché l’associazione Speleofotocontest, fondata nel 2004 da speleologi appassionati di fotografia - conclude Bassilichi - ha organizzato negli anni un concorso aperto agli speleofotografi, spesso associato a corsi didattici dedicati. La mostra offre al pubblico una piccola parte del patrimonio fotografico raccolto in 20 anni di attività".