La risposta del centrodestra. Tomasi incontra i vertici locali

"La miglior risposta agli ultimi sondaggi sulle regionali toscane è il grande entusiasmo del popolo di Fratelli d’Italia per la candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana. Si è tenuto a Pisa il primo incontro dei tre previsti, tra il candidato governatore e la classe dirigente del partito e oltre 100 dirigenti delle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno si sono ritrovati al Cep per ribadire il loro sostegno alla sua candidatura, confermando che Alessandro è l’unico che può battere il centrosinistra". Lo afferma il vicecoordinatore regionale di Fdi, Diego Petrucci, osservando che "l’obiettivo dei tre appuntamenti è dare ulteriore slancio al nostro candidato governatore in vista dell’ufficializzazione al tavolo nazionale". All’incontro pisano hanno partecipato i sindaci e vicesindaci meloniani eletti nelle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno, tra i quali Francesco Ferrari e Raffaele Latrofa, i coordinatori provinciali del partito Serena Bulleri, Riccardo Giannoni e Marco Guidi e il capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

"Siamo partiti - ha spiegato Petrucci - dalla sala della Misericordia del Cep perché riteniamo che la nostra Regione abbia abbandonato proprio questi luoghi (sia le periferie delle città che le cosiddette aree interne). La scelta del luogo dell’incontro non è stata casuale ma lancia un messaggio programmatico". Dopo Pisa Tomasi ha incontrato i vertici del partito anche a Siena (venerdì con gli esponenti dell’area sud est toscana) e ieri a Prato (con i dirigenti di Prato, Pistoia e Firenze).