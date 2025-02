"Viabilità impossibile e pericolosa"

Riglione, i residenti segnalano difficoltà nella viabilità. In particolare alla "piccola intersezione al centro del paese, tra via Degli Olmi, che raggiunge la ex-fornace, via Fiorentina, molto trafficata, e via Malatesta, che termina con l’ingresso al nuovo ponte ciclo-pedonale recentemente inaugurato dal primo cittadino (e che ancora attende un ingresso agevole e non sterrato, per persone con disabilità, anziani e passeggini)". E ancora: "Tutti arrivano e parcheggiano all’incrocio in fondo a dove abito in via Malatesta: furgoni, macchine, moto, camion…ogni giorno ci si passa appena!".

Gli abitanti insistono: "Tutti lasciano il mezzo e fanno i propri comodi anche se guidano grossi camion...anche quello dei rifiuti! È una situazione difficile arrivare in paese dalla via Fiorentina, anche il divieto di fermata davanti alle Poste non è mai rispettato da nessuno e bisogna passare uno alla volta!".

Un’eventualità, "quella del passaggio “stretto” attraverso quell’incrocio (se non addirittura passaggio “impossibile”), che sembra ripetersi giorno e notte, sempre. Cittadini (spesso anziani) che devono cercare con molta abilità e fortuna di passare tra i mezzi “selvaggiamente” abbandonati sull’incrocio (senza causare danni né ulteriore intralcio al traffico), che si trovano a litigare, ad intavolare tra loro veri e propri accesi diverbi, processi in mezzo alla strada, in una sorta di tribunale".