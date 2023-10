Cede muretto per la pioggia, chiusa via Pietra a Padule

Vecchiano (Pisa), 23 ottobre 2023 – Chiusa alla viabilità via Pietra a Padule, nel tratto da via di Radicata fino a via Traversagna.

Sabato sera il muretto a secco che costeggia la strada di via Pietra a Padule e sostiene il terrapieno ha ceduto, con tutta probabilità, a causa delle forti piogge di questi ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e anche il sindaco Massimiliano Angori per rendersi conto dell’evento.

La proprietà del muretto è privata: il proprietario si è recato tempestivamente sul posto. Durante il sopralluogo i vigili del fuoco hanno accertato la necessità di chiudere la strada e verificare la stabilità del tratto del muro a secco: tale verifica e il ripristino del muretto saranno a carico della proprietà privata.

“Oggi si svolgerà un primo incontro tra la nostra Amministrazione Comunale e la proprietà privata, con il supporto della nostra struttura tecnica comunale e anche dei vigili del fuoco, per capire i tempi di ripristino della zona e la conseguente riapertura della pubblica viabilità in sicurezza" ha affermato il Sindaco Massimiliano Angori. "Un ringraziamento al nostro responsabile dei servizi esterni di Protezione Civile e alla polizia municipale, anche loro intervenuti tempestivamente sul posto per tutta la serata di ieri. E un grazie anche al cittadino che, di passaggio nella zona, per primo ha segnalato il cedimento alle nostre istituzioni.

Il Comune di Vecchiano dunque monitorerà la situazione già dai prossimi giorni. Non appena sarà possibile riaprire alla circolazione via pietra a Padule nel tratto da via di Radicata fino a via Traversagna, "ne sarà data ampia comunicazione".