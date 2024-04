Via la spazzatura dai nostri piatti! Si può fare!

Impariamo a prenderci cura di noi eliminando dalla nostra alimentazione i cibi spazzatura e affrontando la giornata con una buona alimentazione. Per stare bene bisogna assumere almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, non mangiare ai fast food più di una volta al mese, prediligere il pesce almeno due volte alla settimana, evitare i salumi, soprattutto il salame. Importante mangiare pane e pasta integrali e poche merendine e gelati. Le patate non contano come verdure ma come carboidrato. E’ salutare l’uso di olio extravergine di oliva piuttosto che quello di semi. E’ indispensabile bere almeno due litri di acqua al giorno; sono indicate inoltre tisane e succhi non zuccherati; necessario evitare bevande gassate e alcool. Nella vita è essenziale anche fare movimento: l’attività fisica aiuta a smaltire i grassi e gli zuccheri in eccesso ingeriti con il cibo.

E che dire delle sigarette? Con il loro fumo hanno un ruolo importante sulla nostra salute: fanno male ai polmoni perché la nicotina, oltre a creare dipendenza, ha effetti nefasti sul sistema cardiocircolatorio e provoca danni ai vasi sanguigni. In conclusione suggeriamo di controllare il nostro peso, il nostro piatto e di mantenerci in movimento.