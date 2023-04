Via Dini, avanti tutta con i cantieri Strisce pedonali davanti al ’nido’

Uomini e mezzi sono al lavoro in via Dini. A meno di un mese dall’approvazione del progetto esecutivo partono dunque le operazioni nel centro abitato di Gello. Gli interventi interesseranno la sistemazione di alcuni tratti della via della frazione e tra i più rilevanti ci saranno quelli consistenti nella sistemazione del tratto di banchina davanti alla scuola dell’infanzia, con la realizzazione di 3 attraversamenti pedonali rialzati da porre tra le intersezioni di via Dini con via del Cantone e via dei Gerani dove verrà ripresa anche la massicciata nei punti necessitanti. L’attraversamento veicolare della strada è attualmente regolato da un impianto semaforico per variare il senso unico alternato.

A seguire verrà posta la segnaletica orizzontale e quella verticale, con definizione di 7 stalli per la sosta (da 15 minuti di permanenza massima), dei quali uno destinato a persone con disabilità, oltre ad un percorso pedonale in adiacenza del confine della particella di terreno dove è posto il plesso scolastico e per tutta la sua lunghezza, collegato mediante un ulteriore attraversamento pedonale rialzato alla fermata del bus di linea situata sulla banchina opposta. In questa maniera verrà a crearsi un percorso pedonale continuo fra le due parti della strada.

"In via Dini erano già presenti segnaletica ed un attraversamento pedonale rialzato che purtroppo non hanno fatto da deterrente ai tanti guidatori incivili che percorrono ad alta velocità la via, mettendo a repentaglio l’incolumità di bambine e bambini, degli accompagnatori, ma anche degli abitanti delle case che si affacciano sulla strada – spiega l’assessora all’Istruzione Lara Ceccarelli –. Il culmine si è raggiunto ad inizio anno quando un bambino ha rischiato di venire investito da un auto che sfrecciava a grande velocità, come hanno riportato alcuni genitori".

"Per questo intervento di rafforzamento della sicurezza il comune ha investito 62.500 auro e spero vivamente che i nuovi strumenti possano finalmente indurre ad un maggiore rispetto delle regole stradali – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. In quel tratto di strada il limite di velocità era già stato abbassato da 50 a 40 kmh ed ora lo porteremo a 30 chilometri orari. Tutti i provvedimenti che abbiamo intrapreso sono per tutelare l’incolumità dei nostri piccoli, degli accompagnatori e di tutti gli avventori pedonali o su due ruote, ma la cosa che non mi stancherò mai di dire è una sola: deve essere rispettato il codice della strada, i limiti di velocità e tutte le regole di un comportamento corretto e sicuro".