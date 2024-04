Pisa, invasione di Vespe sotto la Torre. Piazza dei Cavalieri diventa una pista

Pisa, 20 aprile 2024 – È un’invasione di Vespe anche sotto la Torre. Ieri a Pisa con l’inizio ufficiale dei Vespa Days a Pontedera, cominciati giovedì con l’inaugurazione del raduno mondiale che vede più di 8 mila vespisti provenire da ogni dove, anche all’ombra della torre pendente i "vespisti" si sono avvicinati per visitare il centro storico e tutte le bellezze del territorio. Non sono passati inosservati ai più dunque i gruppi organizzati con 200 Vespe alla volta che hanno fatto su e giù da Pontedera per dei tour in città organizzati dal Vespa Club di Pisa. Tra le manifestazioni del Vespa World Days che toccheranno la città di Pisa anche il "Turismo in Vespa", il tour di una giornata dedicato alla visita di Pisa. I 200 vespisti arrivati da ogni parte del mondo hanno sostato, con le loro vespe, in Piazza dei Cavalieri. Ma non solo Pisa, il tour è poi proseguito per Vicopisano, Calci e Cascina. Non è mancata anche una tappa a San Giuliano, per immergersi nel verde delle montagne e bagnato da acque termali.

«Vengono da tutto il mondo – spiega il presidente del Vespa Club Pisa, Paolo Lazzerini -, anche noi ogni anno cerchiamo sempre con una delegazione di partecipare a questo raduno, a questo giro siamo a noi a dover ospitare e ci siamo organizzati con dei tour ed eventi. Inoltre – aggiunge Lazzerini -, la nostra sede rimarrà aperta per assistenza ai vespisti in via Fiorentina". Un evento eccezionale, ma che il Vespa Club di Pisa vorrebbe trasformare in un’occasione anche per il futuro. "Vogliamo creare un itinerario – spiega Lazzerini -, per gli appassionati e che ripercorra la storia della Vespa anche su Pisa, come vedere dove si trovava la Piaggio prima a Porta a Mare, e altre luoghi importanti della nascita della Vespa". Altro evento invece previsto per domani e organizzato sempre dal Vespa Club, sarà il campionato italiano di regolarità per Vespa automatiche, inserito a calendario delle manifestazioni sportive del Vespa Club d’Italia. La manifestazione è aperta a tutti i soci del Vespa Club d’Italia. "Siamo lieti – dicono gli organizzatori -, di far conoscere le bellezze della nostra città e la provincia in un tour che parte dall’area sportiva del Vespa World Days a Pontedera e arriva a Pisa passando per la campagna circostante e al ritorno costeggiando i Monti Pisani". Le prove di regolarità in Vespa si svolgeranno in Piazza dei Cavalieri dalle 10,30 alle 13,00 .