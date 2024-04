Massimo e la Vespa con gli sci: “Adoro viaggiare d’inverno. Così ho preparato il mio mezzo”

Pontedera (Pisa), 19 aprile 2024 – Tra le tante storie che arrivano dai Vespa World Days di Pontedera c’è anche quella di Massimo Berlenga, appassionato vespista di Pordenone.

La Vespa con gli sci

Il suo mezzo ha 170mila chilometri sul groppone, percorsi in gran parte sulle strade del Nord Europa in pieno inverno. Perché la passione di Massimo è proprio questa: viaggiare quando fa freddo. “Finlandia, Norvegia, Svezia: la mia Vespa non teme neve e ghiaccio”.

E proprio per questo è stata attrezzata con degli sci che consentono alla due ruote di casa Piaggio di ‘pattinare’ su strade ai limiti della praticabilità.