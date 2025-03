Verso la finale di Sitting volley. Avis dona le magliette alle atlete

"Promuovere il dono anche in ambito sportivo". E’ il messaggio di solidarietà lanciato dall’Associazione volontari italiani del sangue comunale Pisa che ha donato alla società Dream Volley magliette-ricordo da utilizzare durante la prossima Coppa campioni di sitting volley che si terrà a Pisa dal 27 al 30 marzo. La consegna si è svolta agli impianti sportivi dei Passi dove il vicepresidente Avis Pisa Andrea Bianchi, alla presenza del delegato Fipav Fabrizio Bigazzi, ha consegnato a Eva Ceccatelli, capitana del team, le magliette.

"Si consolida con questo gesto un rapporto di collaborazione che vede la promozione del dono anche in ambito sportivo - ha affermato la presidente Avis Barbara Boccardi -, ringrazio il nostro donatore che si è adoperato per l’iniziativa e soprattutto la società Dream volley Pisa per farsi tramite dell’importante messaggio del dono del sangue. Si tratta di un gesto semplice e gratuito che trova nell’ambiente sportivo un prezioso alleato in quanto una vita sana e senza comportamenti a rischio è uno dei pochi ma fondamentali requisiti, insieme alla maggiore età e al peso non inferiore ai 50 chili, per poter donare sangue e contribuire in maniera determinante a garantire le scorte e a sopperire alle emergenze che il centro trasfusionale Aoup deve affrontare".

Un contributo di solidarietà "per una disciplina - prosegue - che può essere intrapresa da atlete disabili e non, un modo per abbattere le barriere sociali e dare un segnale forte di inclusione: sono gli stessi valori e principi che stanno alla base del dono del sangue, un gesto che per definizione non guarda ad alcun tipo di discriminazione".

S.T.