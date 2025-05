Verso il Giro, la Bike Arena: "Racconterà la corsa rosa"

E’ stata inaugurata ieri la Bike arena di Logge di Banchi che diventerà il “campo centrale“ degli eventi in attesa dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia, che torna a Pisa dopo 45 anni, il prossimo 20 maggio. Un luogo interamente dedicato alla corsa rosa che si è animato già ieri sera alle 21.30 con il talk condotto da Massimo Marini al quale hanno partecipato la giornalista Sarah Castellana, il comico Jonathan Canini e l’attore Atos Davini.

"La Bike Arena - ha detto il sindaco Michele Conti - in questi giorni racconterà la storia del Giro e ci accompagnerà fino alla tappa a cronometro di martedì 20. Sono passati 45 anni da quel 20 maggio 1980. Abbiamo lavorato per far passare la tappa dentro la città: è un grave evento sportivo e ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica". Secondo Marco Macchia, delegato dell’Università ai rapporti con il territorio "è importante promuovere i valori dello sport come dice il dettato costituzionale ma anche un altro grande valore: quello di essere città universitaria che attrae qui ogni anno decine di migliaia di giovani che ci scelgono per la loro formazione". Infine, l’assessore allo sport Frida Scarpa ha ricordato il "grande sforzo dell’amministrazione per inanellare una serie di eventi e iniziative legati al ciclismo" ma anche tutti coloro che "hanno supportato questo evento che è un importante volano turistico per la città".

Oggi, dopo il convegno sul "Safeguarding" dello Studio Mattonai, il direttore del Museo della Grafica, Alessandro Tosi, alle 19, introduce "Biciclette Immagini, poesia e musica" con Lorenzo Gremigni. Un’ora di vernacolo dedicato al ciclismo. Domani alla stessa ora Tosi introdurrà il talk con Gianluca Fulvetti, "Il ciclismo e la storia d’Italia", mentre alle 21.15 sarà proiettato il film "Il migliore. Marco Pantani" di Paolo Santolini a cura del Cinema Arsenale. Spazio al teatro giovedì sera alle 21 con l’associazione culturale Il Gabbiano che porterà in scena lo spettacolo "Alfonsina Strada" di e con Daniela Bertini, dedicato alla prima donna ciclista che ha partecipato al Giro d’Italia e ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile. Venerdì sera si colorerà di rosa anche via Santa Maria con la cena in strada promossa da Comune, Pisamo, Confcommercio e Confristoranti.

Gli appuntamenti in Logge di Banchi proseguono anche sabato alle 19 con uno spettacolo per bambini dell’associazione Il Gabbiano e la proiezione del film "Totò al Giro d’Italia" di Mario Mattoli a cura del cineclub Arsenale. Domenica invece sul maxi schermo della Bike Arena alle 12.15 verrà trasmessa la diretta da Amalfi del 70/o Palio remiero delle Antiche Repubbliche Marinare e a seguire la nona tappa del Giro, la Gubbio-Siena.