Verde Pisa fa il tris a Pasqua Il programma

La città si prepara a trasformarsi in un giardino fiorito per i giorni di Pasqua. Torna la nuova edizione di "Verde Pisa" che si terrà sabato domenica e lunedì. Inaugurazione in piazza XX Settembre sabato ore 11) lungo l’asse pedonale del centro storico, da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia. Piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta saranno proposti da oltre 130 espositori.

Non mancheranno occasioni di approfondimento con mostre, incontri a tema e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della città, come le mura, l’orto botanico universitario o come la passeggiata alla scoperta degli erbi spontanei che crescono nel rinnovato Parco Europa di Cisanello. Per pisani e turisti è l’occasione anche per ammirare una grande varietà di piante e fiori, partendo dalle più comuni fino ad autentiche rarità botaniche e piante inconsuete proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia: un grandissimo assortimento di piante floreali, alberi decorativi da giardino, arbusti, piante da frutto e piante perenni per ogni tipo di clima ed esposizione. In esposizione fiori particolari, tra cui viole, rare camelie, rododendri di origine tropicale, piante carnivore, orchidee ibride e botaniche oltre ad una miriade di piante officinali e aromatiche, agrumi. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; il mercatino hand made delle migliori artigiane con manufatti e prodotti per il benessere naturale, mentre, chi desidera mettere alla prova le proprie abilità manuali, potrà seguire laboratori e workshop creativi nei due giorni dell’evento. Novità di quest’anno sarà il nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax dello star bene, con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psicofico e dell’olistica.

Verde Pisa è organizzato dall’associazione I Cavalieri e Le Piagge Convivio, con la consulenza tecnica di Alter Ego Fiere e Etruria Eventi, il patrocinio del Comune di Pisa.