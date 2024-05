Venezia affonda il Palermo. Ora al Penzo basta poco

La Serie B è vicina al traguardo finale: ancora cinque gare e poi la stagione 2023-2024 potrà essere riposta in soffitta. A inizio settimana sono state giocate le sfide di andata delle semifinali playoff, nelle quali sono emersi alcuni dettagli molto interessanti. Al "Barbera" il Palermo non è riuscito a ripetere la scintillante prestazione offerta nel preliminare con il Sampdoria, e così il Venezia ha sbancato lo stadio rosanero grazie alla rete siglata da Pierini intorno all’ora di gioco. Dopo un primo tempo nel quale la formazione di mister Mignani aveva mostrato qualche timido tentativo di rompere l’equilibrio, nella ripresa i lagunari hanno conquistato il predominio territoriale e hanno ottenuto una vittoria meritata. Nella sfida di ritorno, venerdì 24 maggio al "Penzo", al Venezia basterà vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto per centrare l’accesso alla finale.

Sabato 25 invece avrà due risultati su tre – vittoria o segno ‘X’ – la Cremonese, uscita indenne dal terreno del "Ceravolo" nella semifinale di andata. I grigiorossi hanno incassato il 2-2 finale con un mix agrodolce, perché a una prima frazione nella quale hanno costruito diverse occasioni per colpire la difesa calabrese capitalizzandone soltanto una con Tsadjout, ha fatto da contraltare una ripresa di pura sofferenza. Dopo il raddoppio firmato da capitan Ciofani, infatti, il Catanzaro ha avuto una reazione dirompente culminata con le reti di Biasci e Brignola, che in appena un quarto d’ora hanno rimesso in parità il punteggio. Dopodiché la compagine di mister Vivarini ha continuato a spingere a pieno organico, costringendo la Cremonese sulla difensiva fino al triplice fischio: migliore in campo per i lombardi il portiere Saro, eccezionale in un paio di interventi su conclusioni ravvicinate degli attaccanti giallorossi. Domani infine sarà il turno dell’atto conclusivo della corsa per la salvezza: al "Liberati" di Terni gli umbri di mister Breda sfideranno il Bari del tecnico Giampaolo nei novanta minuti che decreteranno la quarta squadra retrocessa in Serie C. Si ripartirà dall’1-1 del "San Nicola": un risultato preziosissimo per la Ternana, che potrà giocare con la consapevolezza di poter replicare il pareggio per festeggiare la salvezza. Spalle al muro invece i pugliesi, costretti a vincere per mantenere la cadetteria.

M.A.