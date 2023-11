Vasto cordoglio per la pediatra. Oronza Tomasi

Vasto cordoglio in tutta la provincia di Pisa per un lutto che unisce Navacchio e San Miniato che sono costrette a dire addio alla pediatra Oronza Tomasi, scomparsa a 59 anni. Una professionista stimata, conosciuta e molto amata. Originaria di Lecce, la dottoressa Tomasi – conosciuta anche come Lina – viveva a Navacchio, ma si occupava di centinaia di bambini di San Miniato, proprio come un altro collega amatissimo, scomparso tre anni fa a causa del Covid, Marco Pugliese, anche lui pediatra dei bambini della città della Rocca. La dottoressa Tomasi, che esercitava la professione alla Casa della salute di San Miniato e nel distretto di Ponte a Egola, lascia il marito e tre figli. "A nome della Città di San Miniato desidero porgere le più sentite condoglianze per la scomparsa della dottoressa Oronza Tomasi, pediatra stimata e conosciuta a San Miniato, con ambulatorio nel nostro comune – scrive il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –. Una perdita che avviene dopo pochi anni da un altro collega molto stimato come il dottor Marco Pugliese. Ai familiari, anche a nome delle tante famiglie sanminiatesi delle quali ha avuto cura, va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento". I funerali della dottoressa Tomasi si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Casciavola. Tantissime le testimonianze di affetto e riconoscenza anche sui social per la pediatra: "una persona speciale, disponibile e accogliente, una grande perdita". Dopo le esequie la sepoltura nel cimitero di San Frediano a Settimo.

C. B.