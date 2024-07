Usb Pisa: "Servi di nessuno". Frustaci: "Rispettare commercio"

Dopo la denuncia dell’Osteria La Stanzina, in difficoltà per gli orari di raccolta rifiuti, ma anche per la presunta scortesia degli operatori, è intervenuta direttamente l’Unione Sindacale di Base, sezione di Pisa, con una replica: "I commercianti del centro storico si lamentano dell’operato dei lavoratori Geofor - dichiara Usb Pisa -.

I costi che i cittadini pisani sostengono per la tari sono alti, ma servono anche a sostenere le spese delle scelte sbagliate delle amministrazioni comunali". Un attacco frontale che declina su Retiambiente: "Con i soldi della tari per esempio si mantiene retiambiente e i sindaci - prosegue Ubs Pisa -, compreso il sindaco di Pisa, non si sono opposti al vertiginoso aumento di stipendi dei vertici di retiambiente, sabotando il nostro sciopero proclamato a suo tempo". Il sindacato di base poi attacca la denuncia dei commercianti: "L’attacco gratuito fatto dai commercianti del centro storico di Pisa nei confronti dei lavoratori Geofor è veramente ridicolo e privo di qualsiasi fondamento - conclude Usb -. I lavoratori Geofor svolgono il proprio dovere con diligenza e professionalità. I lavoratori non sono servi di nessuno".

Pronta la contro replica di Luca Frustaci dell’Osteria La Stanzina: "avete abboccato all’esca, reagendo in modo eccessivo e poco costruttivo - dichiara Frustaci -. Etichettare tutti i commercianti del centro storico di Pisa come una categoria di prepotenti è estremamente generico. Le parole andrebbero pesate; un messaggio come il vostro rischia di vanificare l’impegno che molti commercianti stanno mettendo per far si che le cose cambino in meglio, tenendo in considerazione le esigenze di tutte le parti interessate".

Michele Bufalino