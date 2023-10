Urne biodegradabili. Nuovo spazio al cimitero

Nuova area per il cimitero di Arena Metato: è dedicata alla inumazione di 25 urne cinerarie degradabili per i soci della Pubblica Assistenza s.r.l. Odv, di Pisa. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza del sindaco Sergio Di Maio, del presidente dell’associazione, Alessandro Betti, dei parroci delle due frazioni, don Edward e don Dante e da tanti cittadini e volontari dell’associazione. "E’ un’opera aggiuntiva – ha esordito il presidente Betti - agli impegni sottoscritti nella convenzione dell’aprile 2009 e in linea con i nuovi e crescenti bisogni dei nostri soci così come emerso da una statistica di Socrem Pisa che rivela un forte e continuo incremento delle richieste di cremazione. Il percorso di questa nuova opera fortemente voluta dal primo presidente Nilo Carpita e successivamente portata avanti da Daniele Vannozzi – ha poi concluso Betti – arriva così a compimento grazie anche alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale che si è sempre mossa in piena sinergia con i bisogni della nostra associazione". A seguire l’intervento del sindaco che ha sottolineato l’importanza delle iniziative dell’associazione per poi annunciare importanti novità in merito alla identificazione di un finanziatore per la prossima realizzazione della nuova area di parcheggio di via Turati che concilierà in una unica soluzione le esigenze della sezione della Pubblica Assistenza, della scuola primaria e della chiesa di Arena Metato. Alla benedizione impartita da don Edwuard, autore di una toccante riflessione sul passaggio tra la vita e la morte, ha fatto seguito il classico taglio del nastro.

Luciano Bartalini