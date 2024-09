Urne ancora aperte, Ghimenti diserta

Pisa, 29 settembre 2024 – Mentre sono ancora in corso le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, in un post con un lungo video su facebook, spiega i motivi della sua scelta: «Io non voto». «Da sindaco ho deciso di dare un segnale chiaro. Il tema è complesso, il video, come mio solito, un po’ lunghino, ma ho cercato di fare il punto visto che mi pare evidente che i cittadini, che devono sempre essere il nostro riferimento, vengono costantemente scavalcati per ciò che riguarda un Ente costituzionalmente previsto. Le Province hanno funzioni molto importanti, ma sono state trasformate in un Ente di secondo livello: elettori (con un sistema elettorale, per me anticostituzionale, in base al quale il voto dei rappresentanti dei piccoli comuni non pesa quasi nulla) ed eleggibili sono solo i sindaci ed i consiglieri del comuni della Provincia. Dopo 10anni dalla folle scelte di Renzi, nessuno ha messo mano a questa situazione paradossale e le Province sono gestite da amministratori (cui va la mia gratitudine per l'impegno che sono costretti a sobbarcarsi) pur sempre "a mezzo servizio". È l’ora di dire basta a questo sistema! Finché la parola non tornerà ai cittadini io non parteciperò più a questo metodo di voto. Per effetto della ponderazione che spiegavo l'effetto pratico della mia scelta è minimale, ma un sindaco a volte deve anche dare un messaggio simbolico forte».