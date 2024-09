Università di Pisa, mercoledì 25 settembre dialogo con Cristina Scocchia di Illycaffè

Pisa, 18 settembre 2024 - Leadership e management al centro dell'incontro che si terrà mercoledì 25 settembre a partire dalle 10.30 al palazzo della Sapienza con una tra le figure femminili più autorevoli del panorama italiano manageriale: Cristina Scocchia, Ceo di Illycaffè.

L’incontro è organizzato e promosso da Cidic-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa insieme alla Fondazione Ant Italia Onlus, a moderarlo sarà Daniele Dalli, docente del dipartimento di economia e management dell’Università di Pisa e presidente della Società Italiana Marketing.

L’incontro – aperto a tutta la cittadinanza - è rivolto in particolare agli studenti e alle studentesse che potranno ascoltare la testimonianza e conoscere il percorso di Cristina Scocchia, inserita da Forbes e Fortune nella prestigiosa classifica delle donne leader più influenti. Un’occasione di dialogo e confronto che toccherà anche temi come meritocrazia, leadership inclusiva, empowerment femminile, leadership intesa non come potere, ma come responsabilità.

Nell’occasione sarà presentato il volume “Il coraggio di provarci. Una storia controvento” (Sperling & Kupfer) in cui Scocchia si racconta per la prima volta, affiancata in questo compito dalla giornalista Francesca Gambarini.

Nata in un piccolo paese della Liguria, Cristina Scocchia – classe 1973 - ha costruito prima la sua carriera all'estero in Procter & Gamble, per poi essere scelta alla guida di L'Oréal Italia. Nel 2017 è al vertice di Kiko. Oggi è Ceo di Illycaffè e siede nel Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica e di Fincantieri. Nel 2015 le viene assegnata la Mela d’Oro per il Management, nel 2019 viene nominata Cavaliere nell'Ordine della Legion d'Onore e nel 2022 riceve il Master Honoris Causa in Business Administration conferitole dalla Cuoa Business School per «lo stile di leadership valoriale che ha caratterizzato la sua carriera». Sempre nel 2022, Forbes e Fortune l'hanno inclusa nella prestigiosa classifica delle donne leader più influenti. È mamma di Riccardo e vive a Milano.

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione Ant Italia Onlus è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Il suo impegno comprende anche attività di ricerca e formazione.

L’ingresso è libero.