Unipi sceglie la bicicletta: "Una sfida per rendere la nostra Pisa più sicura. Faremo la nostra parte"

PISA

Anche l’Università di Pisa aderisce alla settimana europea della mobilità con due iniziative in programma domani su bici e sicurezza stradale. L’evento, organizzato dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo insieme a Fiab, è volto a promuovere una mobilità cittadina più sostenibile e consapevole. "Abbiamo il compito di guidare l’università verso un suo sviluppo sostenibile, anche sotto il profilo della mobilità urbana - ha dichiarato Elisa Giuliani, prorettrice per la sostenibilità e l’agenda 2030 - soprattutto non vogliamo che la percezione di una scarsa sicurezza scoraggi le migliaia di persone che popolano la nostra comunità universitaria a utilizzare la bicicletta".

L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di promuovere un cambiamento culturale nella concezione dell’uso della strada che contribuisca a garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili che, in base ai dati Istat 2023, rappresentano il 50% dei morti sulle strade. "Proprio in ambito urbano - ha aggiunto Marco Avvenuti, docente e referente mobilità della CoSa - assistiamo sempre più spesso a comportamenti che mettono a rischio la vita. Ed è triste constatare che, come società, ci siamo abituati a tollerare tutto questo per un sistema di mobilità che privilegia la velocità, quando poi sappiamo che nei centri urbani gli spostamenti avvengono a velocità medie sempre più basse a causa dell’abuso delle auto private e della congestione che ne consegue".

Per quanto riguarda le iniziative di domani, dalle 8.30 alle 10 e dalle 14 alle 15.30 si svolgerà "Bike2Work", studenti, personale e docenti sono invitati a recarsi in ateneo con la biciletta e a passare dal cortile del palazzo la Sapienza dove potranno compilare un questionario e contribuire a migliorare le politiche di mobilità sostenibile dell’ateneo. In cambio riceveranno le istruzioni su come ritirare un gadget gratuito per la propria bicicletta.

A partire dalle 17.30 alle Benedettine si terrà un evento aperto a tutti dedicato alla mobilità urbana dal titolo "Chiacchierata informale sul tema del mobility management". Per partecipare è raccomandata la registrazione.

Stefania Tavella