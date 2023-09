Un’intera città che guarda al futuro . Venti location per super ospiti

Non solo scienziati ma anche artisti, sociologi, filosofi, personaggi dello spettacolo e musicisti animeranno dal 5 all’8 ottobre la 13esima edizione dell’Internet festival (If) che si snoderà in 20 luoghi cittadini. Da Sabina Guzzanti e Marco Malvaldi, ai filosofi Eric Sadin e Pascal Chabot, alla linguista Vera Gheno al sociologo del lavoro Daniele Marini. Tra le scienziate va ricordata Alessandra Sciutti, una delle più note tecnologhe nell’ambito della robotica, lavoro e dell’etica legati alla tecnologia. Attesi personaggi dello spettacolo oltre a Guzzanti anche Carlo Amleto musicista, attore e comico di Zelig. In programma, l’8 ottobre, un omaggio a Michela Murgia con un dialogo tra Giulia Paganelli, in arte "EvaStaiZitta", antropologa e attivista, e Loredana Litterini, scrittrice e grande amica dell’autrice recentemente scomparsa.

Il Centro Congressi Le Benedettine si animerà fin dal 4 ottobre con i T-Tour, le attività dedica ai ragazzi delle scuole. Qui trovano spazio anche installazioni interattive come "Blur M3 Not" a cura di Sheldon.studio e Cnr-Ifc, con la collaborazione del Fablab Pisa e il Centro Piaggio dell’Università che mette il pubblico di fronte ai comportamenti innescati da internet interrogandolo, attraverso lo smartphone, sui fenomeni come le challenge online con cui gli adolescenti si mettono alla prova, e gli hikikomori, ovvero la tendenza a isolarsi dalla società per vivere unicamente nello spazio virtuale. La scuola Sant’Anna il 6 ottobre, segnala l’evento "Engine" ossia un’esperienza immersiva di realtà virtuale per comprendere la violenza di genere. Tramite l’ausilio di visori per esperienze immersive di realtà virtuale, i partecipanti sperimenteranno video in modalità 3D o 360 gradi che illustreranno scenari di molestie o discriminazioni contro le donne. Spazio alla digital art ed ai droni in logge di Banchi da giovedì 5 dove saranno attivi spazi interattivi e installazioni tra arte e scienza, tra cui "Tra rischio e realtà digitale", a cura di Accurat e Cnr-Ifc, che traduce in una mostra immersiva 22 anni di studi sui comportamenti a rischio tra i giovani europei.

Durante l’intera durata del festival, le Logge dei Banchi saranno anche il punto di partenza per una serie di dimostrazioni con i droni a cura della Regione Toscana, tra cui una simulazione del "salvataggio dal cielo" in caso di incendio. Il 6 ottobre presso la Camera di Commercio, torna Il Cybersecurity Day, appuntamento annuale dedicato alla sicurezza informatica. L’evento è organizzato dal Cnr-Iit in collaborazione con la Camera di Commercio. Il 6 ottobre alla Scuola Normale ecco la conferenza "IA generativa: opportunità, rischi e regole di una rivoluzione già in corso", con l’assessora Alessandra Nardini, Marco Malvaldi, Fosca Giannotti e Dino Pedreschi. Il 7 ottobre alla Scuola Sant’Anna ecco il panel: può un algoritmo prevedere i cambi di gruppo dei parlamentari? Come può l’intelligenza artificiale favorire lo sviluppo di nuove metodologie di analisi degli open data della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica? Il panel intende rispondere a queste domande a partire da un recente studio curato dalla Scuola Sant’Anna avente ad oggetto l’analisi delle votazioni dei Deputati nelle più recenti legislature.