Un’indovina mi disse...: "Usa meglio il tuo tempo". Magia, talismani, curiosità. Il viaggio tra gli stand

"Prendersi del tempo è una cura semplice per i mali dell’anima". Così scriveva Tiziano Terzani nel suo celebre libro Un indovino mi disse, in cui il giornalista toscano racconta l’incontro con un indovino cinese che gli predisse la morte in un incidente aereo. Tra magia, talismani, trattamenti olistici e pulizia del chakra, a Pisa, alla Stazione Leopolda, è in corso la rassegna "Tra sogno, magia e benessere", ideata e organizzata da Alterego Fiere.

La manifestazione, che si chiude oggi e che ha proposto una tre giorni di attività, dalle 10 alle 20, con numerosi stand dedicati a bonsai, statue di Buddha e altre divinità orientali. Non mancano, inoltre, tre sale dedicate a seminari, presentazioni di libri e videoconferenze.

Il tema del tempo, come cura dei mali, caro a Terzani, mi viene simbolicamente restituito dalla carta che mi legge Paola Berlingeri. Scrive libri, ma ci tiene a precisare: "Non sono una cartomante". Dallo stand espone il suo mazzo di carte, creato ispirandosi alla legge dell’attrazione. "Non si tratta di carte divinatorie – spiega –, ma di strumenti che leggono la vibrazione emozionale e indicano la direzione che stai prendendo nella tua vita attraverso le emozioni, aiutandoti a correggere il percorso".

La carta che mi rivela è quella del tempo o, meglio, dell’orologio, che – mi spiega – "devi imparare a usare meglio, tra autodisciplina e accettazione per non soccombere allo stress".

Tra gli altri espositori c’è Alessandra Tullolino, di Roma, che si definisce sensitiva e spiritista. Le sue carte, più tradizionali sono quelle napoletane: "Questo è un dono ereditato dalla mia famiglia". I miei tarocchi, spiega, "parlano di vita, morte e miracoli". Due ragazze le si rivolgono per una lettura. "Mi chiedono quasi sempre se hanno addosso qualcosa che non va" racconta Tullolino, che accoglie con piacere anche gli scettici: "Il loro cinismo glielo leggo negli occhi".

La rassegna, divisa in due sezioni principali – l’area commerciale e quella olistica – offre uno spazio in cui esperti, insegnanti e maestri propongono incontri e consulenze.

Tra questi Mario Francesco Pavan, che illustra i benefici del "Genesa Crystal", una struttura geometrica tridimensionale definita "un campo protetto da tutte le frequenze, una bolla di pace". Disponibile in diverse dimensioni, al modico prezzo di 54 euro cadauno, può essere usato sia in casa che come pendente. Tuttavia, Pavan avverte: "Se pensi che non funzioni, non funzionerà".

Prendersi del tempo, come suggeriva Terzani, significa ritagliarsi uno spazio per riflettere e ascoltare sé stessi, una pausa, che, come questa rassegna, dimostra, può assumere forme inaspettate.

Enrico Mattia Del Punta