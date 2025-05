Una sgambettata "fuoriclasse": l'iniziativa dell'Istituto Comprensivo De André

Cascina, venerdì 9 maggio 2025 - Dopo il successo dello scorso anno ritorna, sabato 17 maggio, la Sgambettata fuoriclasse: una passeggiata per le famiglie e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo De André di San Frediano a Settimo, promossa dal Consiglio di Istituto, patrocinata e promossa dal Comune di Cascina. L’iniziativa consiste in una camminata attraverso le campagne di tutto il nostro territorio e sarà un’occasione per socializzare e conoscerlo. La manifestazione, unica in Toscana, ha avuto già più di duecento preiscrizioni, è già stata sostenuta dal Comune di Cascina e quest'anno vedrà protagonisti anche alcuni sponsor che regaleranno dei gadget ai partecipanti. A fine passeggiata, che per la seconda edizione avrà due percorsi diversi (4 e 6 chilometri), si terranno dei laboratori di riciclo creativo per i più piccoli a cura del centro Carabattole e l’holy color party con dj e musica per i più grandi. Durante il percorso potranno essere scattate foto della manifestazione per partecipare ad un concorso fotografico. La partenza è da via fucini davanti alle scuole medie, dove i partecipanti riceveranno il saluto della dirigente e dell’assessore Masi, si proseguirà in via giusti, nello stradello nei campi, in via delle statuine, in via Barbaiano, si arriverà in piazza della Pieve a San Casciano, si prenderà la ciclopista Arno sbucando in via barca di noce, via barbaiano, via statuine, stradello, in via giusti e si rientrerà in via fucini. I più grandi, con il percorso da 6 km, arriveranno fino al parco Collodi.