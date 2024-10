"Una ragazzina", nuovo spettacolo in Corte Sanac

Torna giovedì alle 21 al Teatro di danza e delle arti in Corte Sanac "NavigArte" con lo spettacolo della compagnia Chille de la balanza "Una ragazzina", di e con Sara Tombelli. Uno spettacolo che racconta i dubbi e le incertezze adolescenziali vissute da ognuno di noi. Protagonista è Anna, una ragazzina che ha urgenza di parlare di sé e per farlo esce di notte perché a casa dovrebbe rimanere silenziosa. Sua madre, infatti, lavora la mattina presto e ha bisogno di riposare, ma Anna vuole essere rumorosa. Ha bisogno di raccontarsi, lei non lavora, non studia, non sa come occupare il suo tempo. L’età adulta sta arrivando e lei si ritrova impreparata, disarmata di fronte ad una società che sembra volerla schiacciare corpo e anima. Ma Anna potremmo essere tutti noi, che abbiamo chiesto aiuto per diventare grandi, che abbiamo sogni immensi e irrealizzabili. Anna resiste alla violenza, al degrado della periferia, all’alcol, alla droga. Anna allarga le braccia, ci coinvolge e ci chiede solo di essere accolta. Il programma della XIV edizione del festival propone un altro appuntamento imperdibile con "Caro Giacomo, a me sembran tutti matti", spettacolo in forma di concerto per clarinetto, pianoforte e attore nato da un’idea di Salvatore dell’Isola. Un omaggio a Giacomo Puccini in occasione del centesimo anniversario dalla morte che andrà in scena venerdì 11 ottobre alle 21. Biglietti 7 euro intero, 5 euro ridotto per studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro. Per info e prenotazioni 050 501463 oppure [email protected].