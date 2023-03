Una maratona di solidarietà per l’atelier danneggiato dall’incendio

Una maratona di solidarietà per Delio Gennai, dopo l’incendio - il 20 marzo scorso - dello storico atelier di via San Bernardo nel quale conservava oltre 500 opere, sue e di artisti che le avevano donate negli anni. Venerdì sera alle 20.30, allo spazio Sammartino del Cineclub Arsenale, musicisti, compositori, pittori, danzatori, performer, attori si riuniranno per un concerto benefico con lo scopo di raccogliere fondi per la ripartenza dello Studio Gennai, aperto nel 1986 e devastato dalle fiamme. Mentre prosegue la sottoscrizione on line, che in pochissimi giorni ha superato quota 8mila euro, sono iniziati i preparativi per "Artisti per Delio", questo il titolo della serata lanciata e coordinata dal compositore Antonio Ferdinando Di Stefano che ha conosciuto Gennai nel 1998 in occasione della mostra che si svolse agli Arsenali Medicei dedicata agli stendardi restaurati. L’obiettivo dichiarato è "abbracciare e risollevare questo grande artista amico di Pisa, dove quale opera da oltre 30 anni. Un artista riconosciuto in Italia e all’estero che ha saputo collaborare con artisti di ogni genere sia del linguaggio visivo che di quello musicale, veri innovatori della contemporaneità. Da questa maratona di solidarietà sta, infatti, emergendo un panorama cittadino pulsante e un po’ nascosto di realtà artistiche nuove che desiderano emergere con il solo scopo di celebrare l’arte nelle sue molteplici forme. Da un evento negativo quindi, con l’aiuto di tutti, si spera possa nascere a Pisa una nuova realtà artistica che non dimentica i suoi protagonisti". Hanno aderito all’iniziativa e si esibiranno gli artisti e le artiste Lorenzo Cimino, Paola Iacopetti, Diego Ruschena, Sara Fontana, Dario Arrighi, Cristiano Bocci, Flavia Bucciero, Riccardo Monopoli, Beatrice Taccogna, Chiara Pellegrini, Iacopo Orselli, Elisa De Luca, Giampiero Lugone, Renzia d’Inca, Marco Di Stefano, Antonio Di Stefano, Giulia Gerace, Alessandro Pingitore, Dario Atzori, Eugenio Sanna, Livia Angeloni, Nicola Campanile, Jonathan Rizzo e Guido Bartoli. Ma a completare il cast, sono in arrivo altri nomi. In attesa dell’evento, per aderire alla campagna crowdfunding basta collegarsi alla piattaforma GoFundMe (questo il link https:gofund.mec16a42e0).

F.B.