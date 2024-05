Un viaggio per le scuole sulla Rete

"Awwwentura!": ecco l’evento per le scuole che è un viaggio alla scoperta della Rete. Al complesso "Le Benedetine", dalle 9 alle 13 sbarca a Pisa, "All digital weeks" una delle principali campagne di sensibilizzazione europee sulle competenze digitali per l’inclusione, l’empowerment e l’occupazione. In collaborazione con Eurid, il Registro.it ha organizzato un evento per le scuole secondarie di II grado all’interno di “All Digital Weeks”. L’incontro, dal titolo "Internet che awwwentura! – Viaggio alla scoperta della Rete e della sua storia", si terrà alle Benedettine e vedrà la partecipazione di una classe terza del Liceo scientifico "F. Buonarroti".

Il programma prevede un seminario su alcune nozioni base di Internet e i nomi a dominio e a seguire una visita guidata al Museo degli strumenti per il calcolo (Msc) alla scoperta della mostra “Hello World!”. L’iniziativa paneuropea, attraverso l’organizzazione di eventi specifici online e offline e la formazione che sostiene tutti i gruppi di popolazione nella trasformazione digitale, mira a mostrare la necessità di dotare tutti i cittadini europei degli strumenti e delle competenze digitali di cui hanno bisogno nei loro studi, lavoro e per l’inclusione sociale. La campagna è cofinanziata dalla Commissione Europea.