Un service finalizzato al controllo dell'ambiente a Tombolo

Pisa, 10 ottobre 2024 - Venerdì 27 settembre, il generale Amadio, presidente del Club Lions Pisa Host, dalle 8.30 alle 13.30, ha realizzato un service finalizzato alla cura e al controllo dell’ambiente nell’ambito del Parco Massaciuccoli San Rossore, in località Tombolo. All’operazione di rimozione rifiuti di varia natura, hanno preso parte volontari del Club, nonché volontari dell’Associazione Enal Caccia con il Presidente Giuseppe Olivieri e le relative guardie volontarie. L’Agenzia delle Generali Assicurazioni di Pisa di via Pascoli diretta da Emiliana Petrignani, sponsor del club, sostiene questa iniziativa con grande convinzion Grande attore e promotore di questa iniziativa che opera costantemente a favore dell’ambiente è il presidente dell’associazione Acchiapparifiuti, Sergio Giovannini con i suoi volontari, persona che a titolo gratuito fornisce un’opera meritoria a favore della collettività. Fondamentale è stata la diretta collaborazione della Geofor e di Port Authority, che unitamente a tutti volontari, hanno consentito il trasporto dei rifiuti negli appositi scarrabili e dell’azienda Bindi che insiste su quel territorio e che ha messo a disposizione mezzo e operatore per facilitare le attività di bonifica. Si stima che siano state raccolte circa due tonnellate di rifiuti, un risultato eccellente, che il Club ha deciso di ripetere prossimamente.