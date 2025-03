Un polo delle costruzioni. La Torre Nord cresce

Sulla Torre Nord di Cisanello sta nascendo il primo vero e proprio polo cittadino di architettura e ingegneria. E’ stato da poco siglato infatti un accordo tra Ati Invest, società del gruppo Ati project incaricata dello sviluppo immobiliare della Torre recentemente acquistata dal gruppo Bulgarella, e Seven Architettura, studio specializzato nel design architettonico e nella gestione progettuale a 360 gradi, seguendo ogni fase dalla valutazione iniziale alla consegna dell’opera, che a Cisanello trasferirà la nuova sede.

Con la firma del contratto con Ati Invest si amplia il settore della progettazione capace di sviluppare nuove opportunità con le altre aziende che hanno già scelto di insediarsi nel grattacielo in via di ultimazione: Ati Project, Rt Strutture e Steam. "Con un approccio innovativo e funzionale destinato a una vasta gamma di settori (dal commerciale al pubblico, dal residenziale al culturale) - spiega una nota di Ati Invest - Seven Architettura si integra perfettamente in un contesto che valorizza l’innovazione e il lavoro multidisciplinare. La scelta della Torre Nord come nuova sede risponde alla volontà dello studio di operare in un ambiente dinamico e stimolante, che supporti al meglio la propria crescita e il proprio sviluppo professionale".

Soddisfatti Branko Zrnic e Luca Serri, fondatori di Ati Invest perché la presenza del nuovo studio "rafforza ulteriormente il campo della progettazione all’interno della Torre e offre nuove occasioni di confronto e crescita per tutti gli studi presenti: siamo convinti che la collaborazione con Ati Project e altre società del settore porterà a partnership interessanti e innovative". Secondo Fabrizio Cerrai, founding partner di Seven Architettura, "trasferire la nostra sede nella Torre Nord rappresenta un passo strategico per il nostro studio ed essere in un ambiente che ospita altre realtà di progettazione ci consentirà di lavorare in sinergia, condividendo competenze e idee per affrontare sfide sempre più complesse: siamo felici di contribuire alla crescita di questo nuovo polo professionale della città". L’intesa con Seven Architettura, concludono Zrnic e Serri, "contribuisce a consolidare la Torre Nord come hub di riferimento per il mondo professionale e dell’innovazione, dove competenze complementari si uniscono per dare vita a soluzioni innovative".