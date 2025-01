Un ospite... d’eccezione. Alonso da Athletica Cetilar: "Una giornata fra amici in un centro innovativo"

PISAUn breve soggiorno pisano per il pilota Fernando Alonso, che ha deciso di venire in città in occasione dell’apertura ufficiale del nuovo centro di medicina sportiva Athletica Cetilar Performance Center. "La collaborazione fra Cetilar e Alonso dura da anni – spiega Roberto Lacorte, vicepresidente e amministratore delegato di Pharmanutra, azienda farmaceutica pisana, e socio di Athletica Cetilar – e con Fernando, nel tempo, abbiamo messo a punto molto, ottimizzando tanti prodotti in vista del miglioramento della sua efficienza. Sapendo dell’apertura del centro ha voluto toccare con mano e vedere con i suoi occhi dove vengono messe in pratica expertise e conoscenza medica e scientifica di Pharmanutra in collaborazione con Athletica". Una presenza immancabile quella del pilota anche per la collaborazione con Edoardo Bendinelli che, oltre ad essere suo fisioterapista personale è anche parte dello staff di Athletica nelle sedi di Viareggio e Pisa.

Una giornata di confronto, quindi, fra colleghi e amici in cui il pilota ha provato macchinari, discusso di preparazione atletica ad alto livello ed esplorato un ambiente all’avanguardia. "La struttura pisana ha delle peculiarità – dice Filippo Della Latta co-fondatore di Athletica e socio di Athletica Cetilar insieme ad Alessio Erra – Si tratta di un centro medico sportivo multidisciplinare composto da quattro aree che lavorano in sinergia: area medica per diagnosi e visite, area atletica con palestra indoor e outdoor, area riabilitativa con parte ambulatoriale per il recupero da infortuni o interventi e area dedicata al mental training, in cui psicologi e mental coach lavorano con strumentazioni hardware e software specifici".

Il centro si apre ad un pubblico vario che va da clienti che ricercano un miglioramento del benessere psicofisico e si affidano a un team di professionisti che sia in grado di guidarlo verso un miglioramento della qualità di vita "fino, e soprattutto, a sportivi e atleti professionisti – chiosa Della Latta – che cercano un’equipe che possa supportare e far ottimizzare le prestazioni sportive"... Come testimoniato dalla curiosità del ’pilota leggenda’, ormai già tornato a Montecarlo, ma che non è da escludere torni qui ad allenarsi.