Un murale e un concerto sulle Note di Ale, nel ricordo di Alessio Allegretti

Cascina, 26 luglio 2025 - Una comunità intera si stringe attorno al ricordo di Alessio Allegretti, a vent’anni dalla sua prematura scomparsa in un tragico incidente stradale nel 2005. Domenica 5 luglio, il Centro Parrocchiale di Titignano, nel comune di Cascina, darà vita a una serata speciale, intreccio di memoria, arte e musica, per rendere omaggio a un giovane chi ha lasciato un segno profondo nel cuore di tanti. Due le iniziative che animeranno questa commemorazione dal forte valore simbolico. La prima riguarda il completo restauro della Piazzetta intitolata ad Alessio: un luogo che oggi torna a risplendere grazie anche al nuovo murales che ne decora le pareti. L’opera, firmata dall’artista Fabio Leonardi, dona nuova luce e colore a uno spazio che diventa così testimone vivo della memoria, trasformandosi in un punto di incontro tra passato e presente, tra dolore e bellezza. La seconda iniziativa, dal titolo “Sulle Note di Ale”, è un concerto celebrativo che prenderà vita a partire dalle 20, preceduto da una apericena aperta al pubblico dalle 19.30. Sul palco si alterneranno tre gruppi legati, ciascuno a suo modo, alla figura di Alessio Allegretti. Aprirà il duo “Abajù”, formato da Sara e Federico, che proporrà un repertorio acustico dal tono intimo e raffinato. Seguirà il gruppo “Careca”, noto per le sue sonorità energiche. Ma il momento più atteso sarà la reunion degli “Alift”, band rock fondata proprio da Alessio nei primi anni Duemila e attiva a Pisa con grande successo. Per questa occasione straordinaria, il gruppo tornerà sul palco con la formazione originale: Sara Bianchi, Federico Luppichini, Lorenzo Marianelli, Marco Endrizzi e Giorgio Raco si ritroveranno per suonare ancora una volta insieme. A rendere il concerto davvero indimenticabile sarà la presenza alla batteria di Cesare Allegretti, padre di Alessio, che idealmente prenderà posto al fianco del figlio per suonare in suo nome. Sarà un gesto simbolico, commovente, e profondamente umano. “Sulle Note di Ale” sarà molto più di un evento musicale: sarà un atto d’amore, un abbraccio collettivo, un modo per dire che Alessio Allegretti continua a vivere, nel battito di ogni nota e nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.