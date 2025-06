San Rossore: tornano le giornate sulla spiaggia tra la Buca del mare e il Fiume Morto

Pisa, 26 giugno 2025 – Una giornata immersi nell'ambiente unico della spiaggia di San Rossore, uno dei pochi arenili in Toscana ancora veramente naturali: dune incontaminate, mare cristallino, la vista della foresta pietrificata ed i boschi del Parco e le Alpi Apuane che fanno da cornice. Qui i legni che porta il mare vengono lasciati sulla riva perché contribuiscono a difendere la duna, e qui c'è un'attenzione particolare alle nidificazioni di fratino e tartaruga. "Anche quest'anno continuiamo a dare la possibilità a tutti i cittadini di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - un altro modo di fruire il Parco per conoscerlo ed amarlo sempre di più, con il massimo della sostenibilità: posti limitati giornalieri, trasporto collettivo e minimo impatto su flora e fauna. Un'iniziativa che caratterizza da qualche anno l'estate nel Parco, insieme a ViviParco ed alla pesca sportiva sul fiume Morto che a luglio, settembre ed ottobre attrae tanti appassionati".

La ‘Buca del mare’ viene attrezzata in maniera leggera in collaborazione con il Circolo Ricreativo Aziendale San Rossore, possibile l'accesso giornaliero tramite prenotazioni sul sito www.top5viaggi.com, la visita è attiva tutti i giorni dal 28 giugno fino al 14 settembre compresi. A disposizione un ombrellone occupabile fino ad un massimo di 4 persone, due sdraio, biglietto a 40 euro a famiglia comprensivo del trasporto andata e ritorno. Partenza da Cascine Vecchie con un mezzo messo a disposizione dal centro visite, dal lunedì al sabato alle 9.15, domenica e festivi alle 9.30, ritorni alle 18 e alle 18.15. Attiva anche la convenzione con i comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, che ne hanno fatto richiesta, per attività a favore degli anziani e delle categorie protette.

Per quanto riguarda la pesca sportiva sul Fiume Morto Nuovo, sarà attiva dal martedì al venerdì a luglio, settembre e fino al 30 ottobre. L’iniziativa rappresenta anche un’escursione ambientale unica nel suo genere, il costo del biglietto è di 25 euro a persona ed è comprensivo del trasporto dal centro visite al luogo designato, per preservare l’area infatti non è possibile muoversi con il mezzo privato nella zona di pesca. Ogni giorno saranno a disposizione due posti per persone con disabilità con relativi accompagnatori. Partenza con mezzo del centro visite da Cascine Vecchie alle 7 e ritorno alle 17, i pescatori dovranno essere in possesso della propria attrezzatura personale tenendo conto che il mezzo di accompagnamento per il trasferimento avrà capienza ridotta. I partecipanti devono essere in regola con le norme e devono avere rispetto dei luoghi: è possibile catturare fino a 3 chili di pesce a persona, con limitazioni sul numero dei capi e sulla dimensione minima a seconda della specie: spigola, cefalo, orata, ombrina, pesce serra. Maggiori dettagli sulle regole a questo link: bit.ly/pescasanrossore.